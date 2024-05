Niektórym wystarczy 6 h snu, albo mniej. Najnowsze badania nie kłamią

Dobry sen to fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Okazuje się jednak, że niektórym wystarcza sześć godzin snu, aby idealnie funkcjonować. Ty też należysz do tej grupy?

Nie wszyscy potrzebują takiej samej ilości snu

Sen jest wyjątkowo wdzięcznym tematem dla badaczy. Badano go już na wiele sposobów. Dlatego też nie jest żadną tajemnicą, że zbyt mała ilość snu jest w większości przypadków szkodliwa dla naszego zdrowia. Wiadomo także, że zarówno ci, którzy śpią za krótko, jak i ci, którzy śpią za długo mają gorsze zdrowie psychiczne oraz pamięć. Za zbyt długi sen uważa się ten powyżej 9 godzin, a za zbyt krótki - krótszy niż sześć godzin.

Ale co z ludźmi, którzy śpią sześć godzin lub mniej?

Wyniki wskazują, że niektórzy mogą poradzić sobie z mniejszą ilością snu bez widocznego negatywnego wpływu na ich mózg.

- twierdzi Anders Fjell, badacz z Uniwersytetu w Oslo.

Dwa nowe badania na temat snu zostały opublikowane w The Journal of Neuroscience i Nature Human Behaviour.

Krótki sen wcale nie szkodzi mózgowi

Naukowcom nie udało się znaleźć związku między długością snu, a atrofią mózgu. Zdrowy mózg prawidłowo ocenia odpowiednią ilość snu i ma dokładną kontrolę nad tym, ile dokładnie potrzebuje organizm. Niektórzy ludzie mają szczęście i mogą spać krócej niż inni, oczywiście biorąc pod uwagę zdrowie mózgu.

Zapotrzebowanie na sen, jest kwestią indywidualną.

Wcześniejsze badania, również przyniosły podobne wnioski.

W populacji istnieją "krótko śpiochy". To są ludzie, którzy nie potrzebują tyle snu i funkcjonują doskonale, bez zwiększonego ryzyka chorób i dolegliwości.

- potwierdza Bjorn Bjorvatn z Uniwersytetu w Bergen.

Badania opierały się na ankietach i obrazach mózgu MRI. Na podstawie obrazów MRI badacze byli w stanie stwierdzić, czy zaszły jakiekolwiek zmiany w mózgu u osób, które zwykle sypiają sześć godzin lub krócej. Nie znaleźli niczego podejrzanego, co by wskazywało na atrofię mózgu. Wiedząc, że osoby mają skłonność do wyolbrzymiania problemów ze snem, badacze sprawdzili też podawane w ankiecie odpowiedzi uczestników, wykorzystując czujniki noszone na nadgarstkach, które dokładnie mierzą długość snu.

Dlaczego sen jest tak ważny?

Szereg poprzednich badań wykazało, że choroby mózgu takie, jak Alzheimer oraz Parkinson, są powiązane z gorszą jakością snu. Spanie krócej niż sześć godzin na ogół wiąże się ze złym staniem zdrowia: ryzykiem stanów lękowych, depresją, cukrzycą itp. Teraz wiadomo, że dzieje się tak dlatego, że prawdopodobnie te osoby, które śpią mniej niż sześć godzin, w rzeczywistości potrzebują więcej snu.

Najbardziej niepokoją mnie ludzie, którzy śpią mniej niż sześć godzin, ponieważ decydują się nie spać. Innymi słowy, dla nich priorytetem są inne rzeczy niż spanie.

- twierdzi Bjovartn.

Źródło zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: sciencenorway.no