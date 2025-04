O co chodzi z rudymi kotami? Naukowcy w końcu rozwiązali zagadkę

Dwa niezależne zespoły badawcze doszły do wniosku, że uroczy czerwonoognisty meszek na skórze naszych ukochanych kocich pupili jest prawdopodobnie wynikiem brakującego fragmentu DNA w części genomu kota, który nie koduje białek.

To była prawdziwa zagadka genetyczna.

Te piękne rude koty

Ma tu znaczenie płeć kota

Co ciekawe, zmutowany kolor pojawia się różnie w zależności od płci kota. I tak, większość jednolitych pomarańczowych kotów to samce, podczas gdy większość samic z pomarańczowym futrem to jednak patchwork różnych kolorów, w tym też ciemnego brązu oraz czarnego.