Nastolatek otrzymał implant mózgu. Odzyskał normalne życie

Oran Knowlson, nastolatek cierpiący na ciężką padaczkę (zespół Lennoxa-Gastauta) jako pierwszy w Wielkiej Brytanii otrzymał implant mózgowy, którego celem jest opanowanie ataków padaczkowych. Operacja obyła się w październiku 2023 roku, a wszczepiony implant aktywowano w grudniu 2023 r. Od tamtej pory rodzice i lekarze zaobserwowali olbrzymią poprawę: częstotliwość ataków zmniejszyła się diametralnie, a same ataki mniej dotkliwe.

Zespół lekarzy Great Ormond Street Hospital, pod przewodnictwem Martin'a Tisdall'a, wszczepił nastolatkowi implant głębokiej stymulacji mózgowej - Deep Brain Stimulation (DBS), który umieszczono w czaszce, a w głąb mózgu wprowadzono dwie elektrody. Aby umieścić urządzenie o wymiarach 3,5 cm x 3,5 cm i grubości 0,6 cm w głowie Orana, konieczne było wycięcie fragmentu czaszki. Urządzenie dostarcza stałą, łagodną stymulację elektryczną, blokując impulsy mózgu powodujące napady padaczkowe.

Sukces w przypadku Knowlson'a spowodował, że pilotażowy, badawczy program leczenia CADET (Children's Adaptive Deep Brain Stimulation for Epilepsy Trial) będzie kontynuowany. Kolejnych 3 pacjentów cierpiących na zespół Lennoxa-Gastauta ma zostać zoperowanych w ramach programu CADET, a kolejnych 22 pacjentów w kolejnej edycji programu medycznego.

Głęboka stymulacja mózgu przybliża nas bardziej niż kiedykolwiek do zmniejszenia napadów padaczkowych u pacjentów, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do skutecznego leczenia. Jesteśmy podekscytowani możliwością zbudowania bazy pacjentów, aby wykazać zdolność głębokiej stymulacji mózgu do leczenia padaczki u dzieci i mamy nadzieję, że w nadchodzących latach stanie się to standardową metodą leczenia, jaką możemy zaoferować.