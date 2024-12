Największa na świecie góra lodowa ruszyła w podróż. Znowu

Największa na świecie góra lodowa w końcu się uwolniła z ogromnej pułapki i znów ruszyła w podróż. Brytyjska organizacja poinformowała właśnie, że po kilku miesiącach zatrzymania w wirach na oceanie znów ruszyła przez wodę.

Działająca już od ponad 60 lat organizacja British Antarctic Survey odpowiadają między innymi za odkrycie dziury ozonowej oraz zidentyfikowali kluczowe dowody na zmiany klimatu w starożytnym lodzie. Z kolei w ramach ich floty działa Królewski Statek Badawczy “Sir David Attenborough”. A jednym z obiektów ich zainteresowań jest właśnie A23a, czyli obecnie największa na świecie góra lodowa na świecie.

Smutny koniec?

Jej powierzchnia to aż 3 800 km kwadratowych. To około 10 razy więcej niż obszar Kampinoskiego Parku Narodowego i o 1/3 więcej od tego, co zajmuje metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Grubość tej góry ma wynosić około 400 metrów. W swoją podróż wyruszyła już w 1986 roku, kiedy to oderwała się od Antarktydy.

Co ciekawe, jej przygoda obfitowała już w kilka postojów. Pierwszy miał miejsce niedługo po oderwaniu, gdy dolna część utknęła na dnie Morza Weddella, który jest częścią Oceanu Południowego. Tam góra zatrzymała się aż na ponad 30 lat! W 2020 roku jednak ruszyła dalej na północ. Na wiosnę tego roku utknęła ponownie, tym razem w wirującej kolumnie wody w rejonie Orkadów Południowych. Teraz właśnie wyruszyła w dalszą podróż na północ wyswobadzając się z wirów, w których utknęła. Pytaniem pozostaje czy dalsza podróż będzie odbywać się szlakiem wytyczonym przez poprzedników.

Oczywiście ostateczny los jaki czeka tego giganta to stopienie się w cieplejszych wodach w rejonie Atlantyku, gdzie najpierw rozpadnie się na kilka mniejszych kawałków by ostatecznie zamienić się w całości w płynną wodę. Ale zanim to nastąpi będzie możliwe przeprowadzenie kilku badań. Do tej pory między innymi British Antarctic Survey zebrało chociażby dane z wody wokół A23a. Takie informacje mogą posłużyć chociażby do poznania jak skala góry lodowej i jej pochodzenie ma wpływ na dostarczanie składników odżywczych na obszarach przez które podróżują.

Źródło zdjęć: Shutterstock, stylefoto24

Źródło tekstu: BBC