Zamknęli je w krypcie 2000 lat temu. Naukowcy zdębieli, gdy odsunęli wieko

Antyczna waza z płynem została odkryta w 2019 roku podczas badania nekropolii w Hiszpanii. Znajdowała się w grobowcu rodzinnym, datowanym na I wiek naszej ery. Co ciekawe, w wazie znajdował się płyn, a nie wyschnięte resztki, co czyni to znalezisko najstarszym płynnym winem, znanym obecnie archeologom.

Najstarsze wino świata pod prywatnym domem

Mauzoleum zostało odkryte przypadkiem. Mieszkańcy Carmony (miasteczko niedaleko Sewilli) robili remont domu, wymagający usunięcia nieco ziemi. Tak znaleźli na swojej działce grobowiec. Archeolodzy odkryli w nim 8 nisz pogrzebowych, z czego 6 miało podesty z wapienia, piaskowca lub szkła i ołowiu. W niszach tych znajdowały się prochy skremowanych osób, przy czym dwie urny były podpisane imionami: Hispanae i Senicio. Ponadto znaleziono inne przedmioty, typowe dla rzymskich obrzędów pogrzebowych. Nie ma w tym nic wyjątkowego.

Prawdziwy skarb znajdował się w niszy oznaczonej jako ósma na poniższej grafice.

Na „półce” archeolodzy zastali ołowiany pojemnik z pokrywą, a w nim szklaną urnę pogrzebową z ozdobnym uchwytem. Wewnątrz było całe 5 litrów brązowego płynu. Próbka została przeanalizowana na Uniwersytecie w Kordobie. Jego szczegółowy skład można poznać w publikacji (PDF), ale naukowcy stwierdzili jednogłośnie, że jest to lokalne wino. Skład jest bardzo podobny do dzisiejszych win andaluzyjskich (Montilla-Moriles), z Sanlucar (Manzanilla) i sherry z Jerez. Zawartość konkretnych polifenoli z winogron wskazuje, że było to wino białe, które ściemniało na skutek reakcji chemicznych, zachodzących z czasem.

Fakt, że wino zostało zachowane w postaci płynnej, jest dowodem tego, że Rzymianie mieli świetnie opanowane techniki przechowywania żywności. Szczelny pojemnik i sprzyjające warunki klimatyczne sprawiły, że napój przetrwał prawie 2 tysiące lat. Tylko już od dawna nie nadaje się do spożycia.

Niemniej odkrycie z Carmony pobiło rekord z 1867 roku. Wtedy to niedaleko Speyer w Niemczech archeolodzy znaleźli płynne wino datowane na 325 rok naszej ery. Umieszczanie wina w krypcie było częścią rzymskiego rytuału – napój miał pomóc zmarłym przejść do lepszego świata.

