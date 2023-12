Sekret w ścisłym centrum miasta. Archeolodzy przecierają oczy

Archeolodzy zajmujący się historią Starożytnego Rzymu mają ręce pełne roboty. Nic dziwnego, gdyż w czasach swojej świetności Cesarstwo Rzymskie zajmowało sporą część Europy, Bliskiego Wschodu, a nawet kawałek Afryki. Co więcej, przez długi czas Morze Śródziemne było jego wewnętrznym akwenem. Chociaż ślady Rzymian możemy znaleźć na tak rozległym terenie, nadal istnieje wiele do odkrycia w samym Rzymie, o czym świadczy ostatnie znalezisko w ruinach jednej z palatyńskich willi.

Archeolodzy z Rzymu odkryli salę bankietową ozdobioną jaskrawą mozaiką ścienną. Ten niezwykły pokój był częścią arystokratycznego domu zbudowanego około 2300 lat temu na jednym z centralnych wzgórz Rzymu. Ruiny willi znajdują się zaledwie kilkaset metrów na południe od centralnego forum miasta – starożytnego rynku tradycyjnie uważanego za serce Rzymu, wzdłuż którego znajdują się główne świątynie i budynki rządowe. Archeolodzy uważają, że dom należał do arystokratycznej rodziny rzymskiego senatora.

Ściany budynku zostały odkopane jeszcze w 2018 roku i przez długi czas archeolodzy odkrywali kolejne jego warstwy i pomieszczenia. Teraz udało się odsłonić dobrze zachowaną salę bankietową z bardzo interesującą mozaiką. Składa się ona z muszli, jaskrawych kamieni w kolorze egipskiego błękitu, kawałków szkła oraz kolorowego marmuru.

Mozaika jest naprawdę wyjątkowa. To coś nowego, co inspiruje nas do coraz lepszego poznawania tej części Palatynu, która jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii Rzymu.