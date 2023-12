Błękitny smok. Ta bestia sterroryzowała morza

Znalezisko sprzed 17 lat ujawnia kolejne tajemnice. Bohaterem jest mozozaur, gatunek wymarły wiele milionów lat temu.

Japońscy naukowcy znaleźli niezwykłe szczątki w pobliżu rzeki Aridagawa w prefekturze Wakayama w 2006 roku, ale dopiero niedawno zakończono ich kompleksowe badania – podaje serwis „Interesting Engineering”. Czasopismo naukowe „Journal of Systematic Palaeontology” wyjaśnia, że chodzi o tzw. smoka morskiego. To przedstawiciel wymarłej miliony lat temu rodziny mozozaurów, jaszczurek morskich, który ok. 72 mln lat temu pływał po wodach Oceanu Spokojnego.

Przydomek Wakayama Soryu, który nadali mu naukowcy, można przetłumaczyć na język polski jako błękitny smok. Analogia jest tutaj jasna, bo mozozaury istotnie wyglądały niczym wizualizowane we współczesnej sztuce smoki, podobnie jak niektórzy postrzegają jaszczurki. Oczywiście z uwzględnieniem skali.

Badacze w zamyśle poszukiwali skamieniałych bezkręgowców, ale zamiast tego odkryli czarne skamieliny osadzone w piaskowcu. Ku zaskoczeniu zespołu, po bliższej inspekcji stało się jasne, że był to kręg mozazaura. Próbkę dokładnie zbadali także naukowcy z Uniwersytetu Cincinnati w USA i odkryli niezwykłe cechy fizyczne prehistorycznego drapieżnika morskiego.

Okazuje się, że starożytne zwierzę miało wyjątkowo długie płetwy, które prawdopodobnie pomogły mu być bardziej elastycznym i zwinnym. Dzięki temu Megapterygius wakayamaensis w końcu zyskał swoją oficjalną nazwę, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wielki ptak.

Na tle podobnych okazów błękitny smok wyróżnia się przede wszystkim ogromną płetwą grzbietową, podobną do tych, jakie posiadają dzisiejsze rekiny. Jednak naukowcy przypuszczają też, że z mozozaurem spokrewnione mogą być delfiny oraz wieloryby.

