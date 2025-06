Najpierw cardio czy ćwiczenia siłowe? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Najpierw cardio czy ćwiczenia siłowe? To pytanie cały czas zadaje sobie wiele osób. Każde z rozwiązań ma swoich zwolenników i przeciwników. Jednak wątpliwości powinny rozwiązać badania. Naukowcy postanowili sprawdzić, co jest lepsze.

Najpierw cardio czy ćwiczenia siłowe?

Każda grupa zanotowała poprawę wydolności sercowo-naczyniowej , siły mięśni oraz zgubiła masę tłuszczową przy jednoczesnym zbudowaniu masy mięśniowej. Co ciekawe, wzrost wydolności sercowo-naczyniowej był praktycznie identyczny. Natomiast w innych parametrach odnotowano znaczące różnice.

Osoby, które najpierw wykonywały ćwiczenia siłowe, a po nich cardio, zrzuciły więcej masy tłuszczowej, w tym tłuszczu trzewnego. Co ciekawe, były one też bardziej aktywnej w ciągu dnia, co ma ogromny wpływ na utratę wagi. Średnio zwiększyły dzienną liczbę kroków o 3500, gdzie druga grupa tylko o 1600.