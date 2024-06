GPS do kosza? Trwają testy czegoś lepszego

W Londynie trwają testy “kwantowego kompasu”. Narzędzie ma pomóc zwłaszcza przy nawigacji pod ziemią i pod wodą. Dlatego właśnie zespół sprawdza go podczas przejażdzki tamtejszym metrem.

Zawartość przewożonego ładunku jest dość nietypowa jak na wagoniki służące na co dzień jako transport publiczny. W środku znajduje się bowiem komora próżniowa ze stali nierdzewnej, kilka miliardów atomów rubidu i zestaw laserów, które są używane do chłodzenia sprzętu do temperatury nieco powyżej zera bezwzględnego – donosi The Guardian.

To może być rewolucja

Skąd tak nietypowe zastosowanie metra? Badacze pracowali nad czujnikami wykorzystującymi mechanikę kwantową, ale okazało się, że przy testach poza laboratorium wymagały one poprawek nad dokładnością. Docelowo, rozwiązanie może sprawdzić się też w samochodach i samolotach. Do tej pory zwykle bazowało to na systemach nawigacji satelitarnej, która jednak była podatna za złe warunki pogodowe i zagłuszanie. Celem projektu Imperial College jest stworzenie urządzenia, które będzie nie tylko dokładne w ustalaniu swojej pozycji, ale także nie będzie polegać na odbieraniu sygnałów zewnętrznych.

Ma to być możliwe dzięki rozwiązaniu stosowanym już dziś w telefonach i smartwatchach, czyli akcelerometrze, które są w stanie mierzyć jak prędkość obiektu zmienia się w czasie. Jednak wspomniane rozwiązania nie są w stanie utrzymać swojej dokładności przez długi czas. I tu właśnie na scenę wkracza mechanika kwantowa, która ma zapewnić większą precyzję poprzez pomiar właściwości ultrazimnych atomów. W niezwykle niskich temperaturach zachowują się one w sposób “kwantowy”, co ma pozwolić na dokonywanie dokładnych pomiarów.

Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, z pewnością znajdzie zastosowanie także w słynnym, londyńskim metrze. Obecnie, do śledzenia lokalizacji pojazdów transportujących mieszkańców i turystów potrzeba mnóstwa kilometrów kabli. Nowe rozwiązanie pozwoliłoby się ich pozbyć.

