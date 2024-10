Słońce osiągnęło maksimum swojej aktywności. Co to dla nas oznacza?

Amerykańska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), NASA oraz międzynarodowe Solar Cycle Prediction Panel ogłosiły, że Słońce weszło właśnie w okres swojej maksymalnej aktywności. Co to oznacza dla Ziemi?

11 lat – tyle zwykle trwa cykl naszej gwiazdy, który wynika ze zmian w jej polu magnetycznym. Zmiana biegunów wpływa na większą aktywność Słońca, co skutkuje z kolei konkretnymi zjawiskami zarówno na jego powierzchni jak i na Ziemi. Zarówno NOAA, NASA jak i Solar Cycle Prediction Panel zgodnie stwierdziły, że właśnie dotarliśmy do maksimum tego zjawiska. W jaki sposób będzie się to objawiać?

Złe i dobre wieści

Pierwsza z oznak największej aktywności Słońca to obecność ciemnych plam na jego powierzchni. Ich liczba wzrasta podczas maksimum słonecznego. To właśnie te miejsca mogą być źródłem wybuchów, które wyrzucają w przestrzeń fale naładowanych cząstek. Mają one wielkie znaczenie dla znajdujących się w kosmosie astronautów, satelitów i systemów nawigacyjnych. Z kolei na Ziemi mogą powodować problemy z siecią elektryczną ale wywołują silne zorze polarne. Efekty mogliśmy oglądać w Polsce wielokrotnie w tym roku, nawet nieuzbrojonym okiem.

Jak informuje portal naukawpolsce.pl, cykle słoneczne są śledzone przez astronomów od czasu, gdy Galileusz po raz pierwszy zaobserwował plamy słoneczne w XVII wieku. Co ciekawe, każdy cykl jest przy tym jednak nieco inny - niektóre z nich osiągają szczyt o większej intensywności i w krótszym czasie, a inne mają mniejsze, ale dłużej trwające szczyty. Również z tego powodu na razie eksperci mówią właśnie o maksimum aktywności, ale nie o szczycie 25. cyklu słonecznego. Z pewnością oznacza to dla nas szanse na kolejne, nocne spektakle z udziałem zorzy, ale może też wymagać przygotowania się na zakłócenia w używaniu sprzętu elektronicznego.

Źródło zdjęć: Shutterstock, sdecoret

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP