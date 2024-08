Wielka tajemnica Słońca bliska rozwikłania. Naukowcy głowią się od lat

Naukowcy od lat głowią się nad pewną tajemnicą Słońca. Możliwe, że uda się ją rozwiązać dzięki sondzie Parker Solar Probe.

Sonda Parker Solar Probe już przeszła do historii jako najszybszy obiekt, jaki kiedykolwiek stworzył człowiek. Dzięki krążeniu wokół Słońca i wykorzystaniu jego przyciągania rozpędziła się do prędkości ponad 635 tys. km na godzinę.

Docelowo może być jeszcze szybsza. Naukowcy liczą, że kolejny rekord uda się pobić w 2025 roku. Jednak nie tylko dlatego ma ona ogromne znaczenie. Dzięki niej możemy lepiej poznać naszą gwiazdę i rozwikłać zagadkę, nad którą naukowcy głowią się od lat.

Wielka tajemnica Słońca

Naukowcy od dekad zastanawiają się, dlaczego zewnętrzna atmosfera Słońca (tzw. korona) jest cieplejsza niż powierzchnia gwiazdy. Wydaje się to zaskakujące, w końcu fotosfera znajduje się bliżej jądra Słońca, gdzie dochodzi do fuzji nuklearnych. Jednak to korona jest wielokrotnie cieplejsza. Dzięki przelotom Parker Solar Probe i dokonywanym przez sondę pomiarom, w końcu możemy zrozumieć, jak jest to możliwe.

Jedna z teorii naukowców zakłada, że wpływ na wysokie temperatury korony mogą mieć pola magnetyczne. Ich zderzenia mogą wytwarzać wibracje podobne do szarpania strun gitary, przyspieszając w ten sposób plazmę w wietrze słonecznym do ogromnych prędkości. Jeśli niektóre fale magnetyczne tracą energię przed ucieczką ze Słońca, energia ta może zostać zdeponowana w koronie, przyczyniając się do jej podgrzania.

Dane z Parker Solar Probe w końcu mogą nam pomóc w rozwikłaniu tej zagadki.

