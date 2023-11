Antarktyczny lodowiec się rozleciał. Skutki odczujemy wszyscy

Na południowej półkuli zaszły dramatyczne zmiany. Lodowiec Cadman, niegdyś stabilny, w ciągu ostatnich 5 lat cofnął się o kilka kilometrów… a teraz część odpadła.

Lodowiec Cadman znajduje się przy Półwyspie Antarktycznym, relatywnie blisko południowych wybrzeży Ameryki Południowej. Naukowcy obserwują go od kilku dekad, w ciągu których wydawał się być w dobrej formie. W ciągu ostatnich 5 lat jednak zaczęły dziać się z nim straszne rzeczy.

Lodowiec cofnął się i pękł

Lodowiec Cadman tracił masę już na początku XXI wieku. Możliwe, że proces ten zaczął się już w latach siedemdziesiątych, ale naukowcy nie mają dość danych, by to określić. Najwięcej działo się między listopadem 2018 i majem 2021 roku. Wystarczyło 2,5 roku, by brzeg lodowca Cadman cofnął się o aż 8 kilometrów. Odpowiadają za to na pewno wyjątkowo wysokie temperatury wody oceanicznej, zanotowane w 2018 i 2-19 roku. Działalność człowieka na pewno się do tego przyczyniła, ale raczej nie ponosimy za to pełnej odpowiedzialności.

Zmiany te utworzyły swojego rodzaju „półkę” oceaniczną – fragment lodowca wciąż połączony z kontynentem, ale już pływający w oceanie. Właśnie ten fragment oderwał się od reszty lodowca Cadmana i zapadł, co doskonale widać na zdjęciach satelitarnych. Poniższe zrobił Copernicus Sentinel-2.

Skala zjawiska jest ogromna i stanowi spore zagrożenie dla wszystkich mieszkających na lądzie. Półki tego typu osłaniają lodowiec przed wodą z oceanu i znacznie zmniejszają długość linii, na której zachodzi kontakt. Lodowiec Cadman właśnie stracił ochronę i będzie tracił wodę znacznie szybciej niż dotychczas.

Specjaliści szacują, że aktualnie lodowiec oddaje do oceanu ponad 2 miliardy ton wody. Gdy ten proces przyspieszy, poziom wód może się podnieść szybciej, niż jesteśmy na to przygotowani.

Przy tym naukowców ciekawi fakt, że sąsiedzi lodowca Cadman nie zareagowali tak samo na te same zmiany w temperaturze otoczenia. Czy odpowiadają za to podwodne pasma górskie? Okolice Antarktydy zostały już naniesione na mapę, ale wciąż są pełne tajemnic… i zaskakująco niestabilne.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Muratart / Shutterstock, European Space Agency

Źródło tekstu: Space.com, ESA