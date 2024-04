Poprosili NASA o pomoc w poszukiwaniu… Potwora z Loch Ness

W tym roku mija 90 lat od pierwszych poszukiwań tajemniczego potwora z Loch Ness. Lokalna instytucja organizuje właśnie kolejne, a do pomocy chce wykorzystać amerykańską agencję kosmiczną.

Akcja poszukiwań słynnego potwora z Loch Ness została zaplanowana na 30 maja - podała stacja Sky News. Przez trzy dni zebrani ochotnicy będą mieli za zadanie obserwować powierzchnię szkockiego jeziora, wyglądając nietypowych ruchów w wodzie. Akcję organizuje lokalne Loch Ness Centre z miejscowości Drumnadrochit.

Liczymy, że łowcy Nessie na całym świecie pomogą nam dotrzeć do ludzi w NASA. Mamy nadzieję dotrzeć do nich poprzez siłę mediów społecznościowych. Udaliśmy się na brytyjskie uniwersytety. Mamy nadzieję, że eksperci z NASA mogą dysponować zaawansowaną technologią obrazowania do skanowania jeziora.