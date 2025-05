Krokodyl z Bełchatowa zaburzył pracę kopalni. Naukowcy świętują sukces

Krokodyl z Bełchatowa żył i polował w Miocenie. Jest to epoka, w której występowała znaczna aktywność tektoniczna na terenie południowej i centralnej Polski. Z tego też powodu powstawały tu zapadliska tektoniczne, które zwykle były wypełniane wodą. To dało idealne warunki do rozwoju roślinności. To właśnie temu zawdzięczamy złoża węgla w tym obszarze. Oczywiście miejsca te były także atrakcyjne dla fauny wodnej i wodno-lądowej. Do tej drugiej grupy zaliczamy natomiast krokodyle.