Makabryczne odkrycie we Francji. Zbiorowa mogiła rzuca nowe światło na historię

Naukowcy z Instytutu Jacquesa Monoda we Francji chwalą się wyjątkowym odkryciem. Zbadane przez nich znalezisko może uzupełnić brakującą kartę w historii.

Szczątki znalezione przez zespół z Francji pochodzą z okolic miasta Troyes we Francji. Odkopano tam zbiorową mogiłę kilku osób liczącą około 4500 lat. jedna z nich może być odpowiedzią na brakującą kartę w historii rozwoju “europejskiego genomu”.

Francuzi mają to wciąż u siebie

Jeśli nie wiecie, genom jest pełnym zbiorem informacji na nasz temat, ale można w nim także szukać śladów naszych przodków. Jest on także podstawą do wychwycenia swego rodzaju schematów powszechnych dla większej grupy, jak chociażby mieszkańcy Europy. W przypadku współczesnych mieszkańców Starego Kontynentu zmiany mogły trwać przez ponad 40 000 lat – podaje portal HVG.hu. W tym czasie ludzie zamieszkujący te ziemie mieszali się wzajemnie między różnymi populacjami podczas migracji.

W genomie Europejczyków można doszukiwać się śladów łowców-zbieraczy, przedstawicieli populacji anatolijskich i egejskich sprzed 8000 lat, którzy byli potomkami wynalazców rolnictwa i hodowli zwierząt oraz koczowniczych plemion ze stepów z okresu 4-5 tysięcy lat temu. To właśnie ten ostatni moment ma ukazywać znalezisko z Francji. W przypadku jednego z szkieletów matka ma pochodzić z terytoriów współczesnej Francji, natomiast ojciec to właśnie przedstawiciel plemion ze stepów w okolicy Morza Czarnego. Oczywiście odkryte kości wymagają jeszcze większej, ale też ostrożnej (ze względu na wiek znaleziska) analizy. Jeśli jednak wstępne wnioski się potwierdzą, dla badaczy europejskiego genomu będzie to bardzo oczekiwany, brakujący element “układanki”.

Wstępnie określa się, że szkielet ten pochodzi z okolic drugiej fali krzyżowania się plemion z okresu 4550 lat temu, co do dziś skutkuje chociażby tym, że chromosom Y typowy dla ludów stepowych jest nadal obecny i większości francuskich mężczyzn.

