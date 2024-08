Koralowiec skrywał tajemnicę. Łączy się z ważnym problemem

Wyjątkowy, ponad 600-letni koralowiec z Fidżi skrywał w sobie niezwykłą tajemnice. Teraz może ona pomóc w lepszym zrozumieniu problemu… globalnego ocieplenia.

Wspomniany, ponad 600-letni koralowiec skrywał w sobie niezwykle cenne informacje. Dzięki użyciu próbki okazu skrywającego się pod łacińską nazwą Diploastrea heliopora oraz połączeniu jej z zapisem innych koralowców z archipelagu Fidżi, udało się stworzyć aby stworzyć główną chronologię temperatur w wodach okalających te wyspy. Jak to w ogóle jest możliwe?

Co skrywał koralowiec?

Jak opisuje portal sciencealert.com, ogromne koralowce mogą żyć przez wiele lat, nieprzerwanie tworząc szkielet z węglanu wapnia, który gromadzi się warstwami na wierzchu starej części. Żywy fragment koralowca zajmuje tylko kilka górnych milimetrów. W miarę dodawania nowych warstw stary szkielet jest opuszczany przez koral, pozostawiając zapis przeszłych warunków.

Co ciekawe, stosunek dwóch pierwiastków, strontu i wapnia, znajdujących się w szkielecie rośliny, działa jak wskaźnik temperatury wody morskiej. Wyższe stężenie strontu w porównaniu do wapnia to informacja o chłodniejszej wodzie. Roślinę udało się zbadać pod tym kątem dzięki zastosowaniu spektrometrii masowej. Dzięki temu udało się pozyskać dane dotyczące temperatury wody sięgające aż 1370 roku.

Najcieplejsza woda od 600 lat

Dane te zdają się wskazywać, że do roku 1553 wody wokół Fidżi był prawie tak samo gorące jak dziś – wskazują przeprowadzone analizy. Zdecydowanie jednak obecnie ocieplenie charakteryzuje się stosunkowo niewielką różnicą temperatur Pacyfiku, co nie jest typowe dla ostatnich sześciu stuleci. Sugeruje to, że ocieplenie Pacyfiku od początku XX wieku może prowadzić do bezprecedensowych zmian w oscylacji południowej, odpowiedzialnej za takie zjawiska jak El Niño i La Niña.

Tym bardziej, że niepokojących znaków jest więcej. Niedawno inne badanie dotyczące koralowców na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii i otaczającym ją Morzu Koralowym wykazało, że temperatury raf podczas pięciu ostatnich zdarzeń bielenia koralowców były najwyższe w ciągu ostatnich 407 lat. Obecnie badania wykazują natomiast, że ocean wokół Fidżi jest najgorętszy od co najmniej 653 lat. Zmiany te mogą doprowadzić do bardziej ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak przedłużające się susze lub intensywniejsze cyklony tropikalne, co będzie miało poważne konsekwencje dla milionów ludzi żyjących w tym regionie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Watchara Samsuvan

Źródło tekstu: sciencealert.com