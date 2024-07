Ci naukowcy opanowali mysie mózgi. Nowa metoda nie ma wad?

Naukowcy z Korei opracowali właśnie nową metodę “kontrolowania umysłu”. Tym razem wykorzystano mniej inwazyjny sposób bazujący na kombinacji genetyki, nanocząstek i pól magnetycznych.

Wystarczyło jedno uruchomienie pola magnetycznego. Poddane eksperymentowi myszy, wyposażone w nanocząsteczkowe “przełączniki” w mózgu, zaczęły wykonywać konkretne zadania. Karmienie, nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Oczywiście, to nie pierwszy tego typu eksperyment. Ale zazwyczaj opierały się one na uciążliwych elektrodach bazujących na inwazyjnej operacji i ograniczonej mobilności. Naukowcy z Institute for Basic Science (IBS) w Korei znaleźli inne rozwiązanie.

Klik i robią co chcesz

Jak wskazuje portal sciencealert.com, ta metoda nazwana jako Nano-MIND, polega na ukierunkowaniu ścieżek w mózgu za pomocą kombinacji genetyki, nanocząstek i pól magnetycznych, co jest uważane za przełom w neurologii. To pierwsza na świecie technologia, która umożliwia swobodne kontrolowanie określonych obszarów mózgu za pomocą pól magnetycznych – wskazują autorzy badania.

Nowa metoda została zainspirowana optogenetyką, umożliwiającej skonstruowanie mechanizmów w komórkach, które można łatwo aktywować za pomocą źródła światła. W przypadku omawianego eksperymentu badacze zintegrowali kanały jonowe z docelowymi komórkami mózgowymi myszy. Jednak zamiast dostarczyć światło kanały jonowe zostały “uruchomione” za pomocą małego siłownika. Jak przełożyło się to na badania?

Naukowcy zaprojektowali trzy różne testy. Jak opisuje portal scienscealert.com, pierwszy z nich dotyczył receptorów zaangażowanych w złożone zachowania związane z karmieniem i nagradzaniem w bocznym podwzgórzu, regionie znajdującym się głęboko w samym rdzeniu mózgu. Monitorowanie ruchów zwierząt i przyjmowania pokarmu w polu magnetycznym i poza nim ujawniło znaczące różnice, które pokazały, że możliwe jest wręcz kierowanie chęcią jedzenia przez myszy. Przy aktywacji pola magnetycznego spożycie spadło aż o połowę.

Podobne zmiany zaobserwowano w przypadku doświadczeń związanych z nawiązywaniem relacji oraz opieką rodzicielską. Efekty oczywiście niosą nadzieję w leczeniu chorób psychicznych czy schorzeń neurologicznych. Jak zwykle jednak musimy postawić sobie pytanie czy to narzędzie nie zostanie wykorzystane także w złym celu.

