Stworzyli komputer z ludzkiego mózgu. I nie, to nie żart

Naukowcy stworzyli komputer z ludzkich komórek mózgowych. Ten działa i jest w stanie między innymi rozpoznawać głos.

Naukowcy z Uniwersytetu Indiana dokonali rzeczy bardzo nietypowej. Udało im się stworzyć komputer, który łączy w sobie elementy elektroniczne z ludzkimi komórkami mózgowymi. Co ważne, urządzenie działa i jest w stanie wykonywać pewne zadania.

Komputer z ludzkich komórek mózgowych

Naukowcu opublikowali wyniki swoich badań w czasopiśmie Nature. Przekształcili oni ludzkie komórki zwane "organoidami" w neurony i połączyli je z obwodami elektronicznymi, aby stworzyć system, który nazwali Brainoware. Chcieli w ten sposób stworzyć pewnego rodzaju most łączący ze sobą to, co elektroniczne, z tym co organiczne.

Chcieliśmy zadać pytanie, czy możemy wykorzystać do obliczeń biologiczną sieć neuronową razem z organoidami mózgu.

- powiedział Feng Guo, jeden z autorów i bioinżynier na Uniwersytecie Indiana.

W ten sposób naukowcy nie tylko stworzyli komputer, który jest w stanie wypełniać konkretne zadania w zastępstwie AI, ale też pozwala im to lepiej badać ludzki mózg. To może pomóc w leczeniu wielu chorób, np. Alzheimera.

W trakcie doświadczeń inżynierowie odkryli, że Brainoware jest w stanie między innymi rozpoznawać głosy, ponieważ inaczej reagował na wypowiedzi 8 różnych osób. Jednak stworzenie w ten sposób bardziej zaawansowanego komputera będzie prawdopodobnie bardzo trudne i nieopłacalne.

