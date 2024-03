Nie będzie nas stać na jedzenie? Eksperci ostrzegają przed inflacją

Zmiana klimatu doprowadzi do wzrostu cen żywności. Naukowcy oszacowali, jak wpłynie na inflację.

Globalne ocieplenie czy też, bardziej precyzyjnie, zmiana klimatu to poważne zagrożenie, z którym w coraz większym stopniu zmagamy się na codzień. Jednocześnie jednak często mamy problem z wyobrażeniem sobie, w jaki sposób rosnące temperatury mogą wpływać na nasze życie. Bo wpływają i to, jak się okazuje, w bardzo wymierny sposób.

Zmiana klimatu wpłynie na ceny żywności

Grupie niemieckich naukowców związanych z Uniwersytetem Poczdamskim oraz Europejskim Bankiem Centralnym ustaliła, jaki wpływ będą miały rosnące temperatury na ceny żywności w nadchodzących latach. Według ich analizy ceny pożywienia będą każdego roku mają rosnąć od 0,9 do 3,2 punktów procentowych każdego roku aż do 2035 (dalsze lata nie zostały ujęte w badaniach). Wpływ globalnego ocieplenia na ogólną inflację ma się z kolei mieścić w przedziale 0,3 - 1,2 punktów procentowych.

Opisane zjawisko ma występować globalnie i choć w niektórych regionach wzrost cen żywności będzie odczuwalny znacznie mocniej (głównie Afryka i półkula południowa), to w Europie bynajmniej nas nie ominie. Jednocześnie warto pamiętać, że opisane modele skupiają się wyłącznie na inflacji wynikającej bezpośrednio ze zmian klimatu. W praktyce z pewnością nałożą się na nią także inne czynniki ekonomiczne, co może doprowadzić do jeszcze większego wzrostu cen.

