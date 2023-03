Wybrał się na spacer na bagna. Znalazł niewyobrażalne skarby

Mężczyzna postanowił wybrać się na poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metalu. To, co odkrył przerosło jego najśmielsze oczekiwania.

W 2021 roku pewien mężczyzna wybrał się na poszukiwanie skarbów nieopodal Hoogwoud małego miasteczka w zachodniej części Fryzji, prowincji znajdującej się na północy Holandii. Przedmioty, które udało mu się tam odnaleźć przerosły jego najśmielsze oczekiwania, gdyż rzeczywiście odkrył skarb i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Teraz eksperci wiedzą już, skąd on pochodzi.

Szukał skarbów i znalazł wisiorki, paski oraz monety

Okazuje się, że odnalezione przez niego skarby mają już przeszło tysiąc lat. Wśród nich znaleziono cztery zdobione złote wisiorki w kształcie półksiężyca, dwa pasujące do siebie paski złota i 39 małych srebrnych monet. Datowanie monet wskazuje, że kosztowności zostały ukryte w ziemi około połowy XIII wieku. Biżuteria liczyła sobie już wtedy dwa wieki, większość monet była młodsza.

Grawerunki na monerach wskazują, że pochodzą one z czasów Świętego Cesarstwa Rzymskiego, znanego również jako Pierwsza Rzesza Niemiecka. Niemcy stały się cesarstwem wraz z koronacją Ottona I w 962 roku i już wtedy wcześniej wspomniana Fryzja należała do ich ziem.

Znalezione ozdoby i monety trafiły do narodowego muzeum archeologicznego Holandii (Rijksmuseum van Oudheden), gdzie eksperci zajęli się ich badaniem. Ustalili, że tego typu kosztowności mogły należeć wyłącznie do osoby z wyższej klasy społecznej, lecz nie wiadomo jaką miały dokładnie wartość. Udało się natomiast ustalić kiedy zostały wybite i zakopane. Niektóre z monet datowane są na XIII wiek, a najmłodsza pochodzi z 1247 lub 1248 roku. Wtedy też na tych ziemiach trwała wojna, co może być jedną z przyczyn zakopania skarbu.

Zobacz: Lewandowski i Messi bez szans. ARTEMIS rozłoży ich na łopatki

Zobacz: Wejdą ci do domu i przejmą kontrolę. Od ciebie zależy, czy pozwolisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Archeologie West-Friesland/Fleur Schinning

Źródło tekstu: Archeologie West-Friesland