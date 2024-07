Zaskakujące odkrycie na temat Ziemi. Podręczniki pójdą do kosza?

Kiedy zaczęło się życie na Ziemi? Cóż, zdaniem międzynarodowej grupy naukowców być może do tej pory byliśmy w poważnym błędzie. Pomyłka może wynosić bagatela 1,5 miliarda lat. Właśnie znaleziono nowe dowody na poparcie tej teorii.

Nowe odkrycie bazuje na pracach wykonanych w Gabonie, gdzie głęboko w skałach znajdują się ślady wskazujące na warunki umożliwiające życie. Do tej pory datą graniczną przyjmowaną przez większość ekspertów było 635 milionów lat temu – wskazuje BBC, które opisuje nowe odkrycie. Znalezisko jednak dotyczy okresu sprzed 2,1 miliarda lat temu.

Tlen i fosfor

Opublikowane wyniki to uzupełnienie do trwającej debaty na temat niewyjaśnionych dotychczas formacji znalezionych we Franceville w Gabonie. Dyskusja dotyczyła tego czy są to w rzeczywistości skamieniałości. Aby to zbadać naukowcy przyjrzeli się skałom wokół formacji. Przede wszystkim szukali tam składników odżywczych – takich jak tlen i fosfor – które mogły wspierać istniejące życie. Czym ono mogłoby być? Naukowcy stawiają tezę o czymś podobnym do pleśni śluzowej - bezmózgowego organizmu jednokomórkowego, który rozmnaża się za pomocą zarodników.

Samo odkrycie jest powiązane z tzw. formacją Gabonionta znalezioną właśnie w Gabonie. Zdaniem autorów obecnego badania stworzenia te mogły się poruszać i to z własnej woli. Aby sprawdzić czy rzeczywiście były to istoty żywe przeanalizowano rdzenie osadów wywierconych ze skały i natrafiono na ślady tlenu oraz fosforu. Zdaniem zespołu, wspomniane substancje miały pojawić się tuż przez pojawieniem się formacji. Teoria zespołu sugeruje, że wysoki poziom tlenu i fosforu miał powstać przez zderzenie dwóch płyt kontynentalnych pod wodą. Powstałe w ten sposób, bogate w składniki odżywcze morze śródlądowe miało być miejscem do fotosyntezy, co tłumaczyłoby obecność tlenu.

Przeciwnicy tej teorii nie są jednak w pełni przekonani do takiego tłumaczenia. Ich zdaniem obecność wspomnianych składników odżywczych wcale nie musi oznaczać istnienia korzystającego z nich życia. Ciężko nie przyznać im racji. Ale teraz ciężko też wykluczyć taką możliwość. Konieczne są więc następne odkrycia w tej dziedzinie.

