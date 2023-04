Sensacja w Google. Losowe odkrycie rzuca nowe światło na historię

Zaginione rzymskie obozy odkryto za pomocą Google Earth na pustyni arabskiej. Naukowcy twierdzą, że są to budowle z czasów przejęcia imperium Nabatejczyków.

Według badań opublikowanych w tym tygodniu, na pustyni znajdującej się na terenie Arabii Saudyjskiej znaleziono trzy rzymskie obozy wojskowe sprzed prawie 2000 lat. Wcześniej sądzono, że podbój królestwa Nabatejczyków przez Rzymian był stosunkowo pokojowy, ale właśnie odkryte obozy sugerują, że miała jednak miejsce siłowa próba przejęcia terytorium, która zakończyła się sukcesem.

Obozy zostały odkryte przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy wykryli je za pomocą Google Earth. Przyglądając się mapom zauważyli bowiem kontury w kształcie kart do gry znajdujące się na pustyni. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Antiquity.

Obozy obrazują jak zdobywano tereny

Pozostałości fortyfikacji jakie znaleziono, mogą wskazywać, że zostały one zbudowane podczas przejęcia przez Rzymian jordańskiego królestwa Nabatejczyków w 106 roku naszej ery. Rzymskie budowle i twierdze obrazują, jak państwo utrzymywało we władaniu zdobyte prowincje, ale to właśnie tymczasowe obozy ujawniają, w jaki sposób zdobywano nowe tereny.

Naukowcy są prawie pewni, że obozy zostały zbudowane przez armię rzymską. Głównym wskaźnikiem ich przypuszczeń są charakterystyczne kształty architektoniczne z przeciwległymi wejściami umieszczonymi z każdej strony. Dodatkowo tymczasowe miejsce przebywania wojsk rzymskich zachowało się w bardzo dobrym stanie, co pozwala na dalsze analizy.

Wojsko rzymskie na wielbłądach

Badacze chcą teraz zrozumieć, jaki wpływ miała rzymska strategia wojskowa na powstanie obozów i ich wygląd. Zachodnia ruina ma dwa razy większą pojemność niż pozostałe miejsca. Zespół nadal nie jest pewien przyczyny tej różnicy wielkości, spekulując, że siły mogły podzielić się na dwie części lub jedna z nich została zniszczona w bitwie.

Pozostałości po budowlach rzymskich znajdują się od siebie w odległości 37 - 44 km. Jednostki piechoty nie mogły więc pokonywać tej odległości w ciągu jednego dnia, gdyż jest to zbyt długa trasa. W związku z tym badacze wysunęli teorię, że obozy były używane przez jednostki kawalerii, które w celu przemieszczania się mogły używać transportu w postaci wielbłądów. Teoretyzują, że armia podróżowała szlakiem karawan, który łączy Bayir i Dumat al-Jandal.

