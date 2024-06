Nord Stream – niepokojące doniesienia. Są nowe dowody

Naukowcy z Niemiec opublikowali właśnie niepokojące doniesienia na temat gazociągu Nord Stream. Znaczna część metanu, który wydostał się podczas eksplozji we wrześniu 2022 zanieczyściła Bałtyk.

Jak wskazuje Science Daily, to jedna z największych, nienaturalnych emisji metanu w historii. Potwierdzają to pomiary przeprowadzone przez zespół badaczy z Uniwersytetu w Göteborgu. Co gorsza, według tych danych większość uwolnionego w 2022 roku gazu pozostała w wodzie.

Rozpuszczony metan w Bałtyku

Gazociąg Nord Stream eksplodował pod koniec września 2022 roku. Do zdarzenia doszło niedaleko wyspy Bornholm, na dnie Bałtyku. Jak wskazują uczeni, znaczna część metanu z gazociągu nigdy nie dotarła jednak na powierzchnię, ale rozpuściła się w słonych wodach morza. Zdaniem badaczy skala zanieczyszczenia może wynosić od 10 do nawet 50 tysięcy ton gazu. Sama obecność gazu w Bałtyku nie jest może niczym nadzwyczajnym, bo gaz ten powstaje w ramach rozkładu organicznego. Ale bardzo niepokojąca może być właśnie ilość metanu, który jednorazowo trafił do wody.

Zdaniem zespołu niemieckich uczonych jest jeszcze zbyt wcześnie by stwierdzić jaki dokładnie wpływ miał ten zwiększony poziom metanu na życie biologiczne w Bałtyku. Aby to ocenić pobrano między innymi próbki planktonu ze skażonego obszaru, choć tu analizy wciąż trwają.

