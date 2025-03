Nowy toksyczny trend w randkowaniu przez internet. Eksperci ostrzegają

"Floodlighting" to "zalewanie" drugiej osoby szczegółami na temat własnego życia. Dużo, szybko i intensywnie. To jakby droga na skróty do budowania związku. To nic innego, jak nadmierne dzielenie się, zrzucanie traumy oraz zbyt szybka chęć budowania więzi z potencjalnym partnerem. To jednocześnie całkiem nowe zjawisko w sieci oraz w świecie randkowania. Kojarzone głównie z pokoleniem "zetek", które są spragnione budowania bliskich relacji, ale jednocześnie nie są przyzwyczajone do czekania na cokolwiek. Eksperci jednak oceniają, że budowanie w ten sposób jakiegokolwiek związku z góry skazane jest na porażkę.

W mediach nieustannie słyszymy o tego typu hasłach w kontekście "toksycznych". Trudno się z tym nie zgodzić. W wielu przypadkach działania takie mogą mieć charakter manipulacyjny. Zdaniem Brene Brown, autorki książki "The Power of Vunerability: Teachings of Authenticity, Connections and Courage", zjawisko floodlight pojawia się w momencie, kiedy dzielimy się zbyt wieloma informacjami o sobie, i bombardujemy nimi drugą osobę. Często wywieramy na niej presję, a ona czuje się przymuszona do okazywania reakcji, niewspółmiernych do stopnia znajomości.

Rozmówca chce szybko rozpoznać grunt, przyspieszyć intymne relacje lub sprawdzić drugą osobę, szybko przetestować jej granice i to, ile jest gotowa zaakceptować. W związku z tym od razu dzieli się wszystkimi traumami z dzieciństwa z potencjalną "drugą połówką" oraz innymi osobistymi informacjami o dużym ładunku emocjonalnym. A wszystko to już na pierwszej randce.

Może to być niebezpieczne, bowiem jeśli ktoś nas bardzo zauroczy, to będziemy mu w stanie w pierwszym dniu znajomości wyjawić najskrytsze tajemnice. Osoba, która stosuje floodlighting niekoniecznie może mieć dobre intencje. Nie tylko może chcieć się do niej zbliżyć, ale także wykorzystać słabości, które zostały wyjawione podczas rozmowy.

Jak rozpoznać floodlighting: