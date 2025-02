Coraz więcej ludzi prosi ChatGPT o porady tego typu. Nie dziwne

Coraz więcej osób zwraca sie ku generatywnej sztucznej inteligencji, aby im pomogła w codziennym życiu, także tym dotyczącym zdrowia. Najbardziej rozpowszechnionym i lubianym narzędziem jest ChatGPT. Nic w tym dziwnego, daje on dostosowane, na ogół wiarygodnie brzmiące odpowiedzi na każde pytanie i to nawet za darmo.

W okresie największej zachorowalności ludzie mają jeszcze większą potrzebę dowiedzieć się nieco więcej o swoim zdrowiu. I choć wiemy doskonale o tym, że odpowiedzi chatbota nie zawsze są poprawne, to i tak sięgamy w pierwszej kolejności po porady od niego. Najnowsze badania odnośnie używania chatu w celach zdrowotnych przeprowadzone zostały na australijskich użytkownikach. Badacze chcieli się dowiedzieć kto używa ChatGPT do odpowiadania na pytania odnośnie zdrowia i w jakim celu.

Kto używa ChatGPT i o co pyta?

Badania zostały przeprowadzone na grupie 2000 użytkowników. Jedna na dziesięć z badanych osób zapytała o zdrowie ChatGPT. I choć respondenci twierdzili, że średnio ufają chatbotowi - w skali do 5, oceniali trafność jego odpowiedzi na 3, to jednak chętnie korzystali z jego porad. Największą zaletą ChatGPT jest bowiem możliwość natychmiastowego dostarczania informacji o zdrowiu, które są łatwe do zrozumienia. Szybkość i ten prosty język w odpowiedzi na ogólne pytania, to coś, co pytający najbardziej sobie cenią.