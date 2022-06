Często miewasz koszmary? To może być początek czegoś gorszego

Męczą cię w nocy koszmary, przez które się budzisz i nie dają ci później zasnąć? Według naukowców, może być to zwiastun poważnej choroby neurologicznej. Przebadaj się, jeśli występują u ciebie te objawy.

Sny są nieodzowną częścią ludzkiego życia. Choć historii znane są przypadki osób, które nie musiały w ogóle spać i nie przeszkadzało im to w normalnym funkcjonowaniu, tak zwykli ludzi przesypiają około 1/3 doby, a sen jest im niezbędny do zregenerowania sił fizycznych i psychicznych. Większości naszych snów nie pamiętamy i czasem może nam się zdawać, że nie śniliśmy o niczym, lecz nie jest to prawdą. Średnia liczba snów zależy od człowieka i jego zdrowia, lecz wynosi od kilku do nawet kilkunastu na noc. Co jeśli niektóre z nich są koszmarami?

Częste koszmary a choroba Parkinsona

Niepokojące sny mogą wskazywać, że człowiek nie jest do końca zdrowy pod względem neurologicznym. Szczególnie, jeśli te występują często. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy jest jakiś związek między częstymi koszmarami a chorobą Parkinsona i udało im się odkryć niepokojącą korelację.

Badanie opublikowane w eClinicalMedicine zostało przeprowadzone na 3830 mężczyznach w podeszłym wieku. Funkcjonowanie ich mózgu było cyklicznie kontrolowane przez 12 lat. Okazało się, że ci z nich, którzy często śnili koszmary, byli aż dwukrotnie bardziej narażeni na wystąpienie objawów choroby Parkinsona.

Sposób na wczesne wykrywanie choroby Parkinsona?

Jednym z największych problemów w przypadku choroby Parkinsona jest jej wykrywalność. W momencie, gdy jest zdiagnozowana, pacjenci zwykle zdążyli już utracić od 60 do 80 procent neuronów odpowiadających za uwalnianie dopaminy. Wyniki badań sugerują, że istnieje szansa na wczesne wykrycie choroby na podstawie snów. Wczesna diagnoza daje szansę na zminimalizowanie występowania objawów fizycznych choroby, takich jak drżenie i sztywność.

