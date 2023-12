Stworzyli pelerynę niewidkę. Naprawdę działa

Jeśli oglądaliście lub czytaliście Harry'ego Pottera, to prawdopodobnie w którymś momencie marzyła wam się peleryna niewidka. Być może już wkrótce stanie się to realne, bo naukowcy z Chin stworzyli materiał, który może ukryć człowieka.

Za projektem stoi Chu Junhao, fizyk z Uniwersytetu w Donghua. Efekty pracy swojego zespołu zaprezentował na wydarzeniu naukowcy w Chinach. Technologia otrzymała nazwę InvisDefense Coat i potrafi ukryć obecność człowieka. Jak to możliwe?

