Polak zrobił beton jak kisiel. Daje rewelacyjne wyniki

Polak opracował beton wytrzymalszy i lepiej utrzymujący ciepło niż beton komórkowy. Żeby to osiągnąć postanowił wykorzystać skrobię ziemniaczaną, dzięki której stworzył wyjątkowy… kisiel.

Okazuje się, że zaczyn cementowy połączony ze skrobią w procesie mieszania, a następnie podgrzania pozwala stworzyć wyjątkowy materiał budowlany. Pracuje nad nim dr inż. Jarosław Strzałkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Do tej pory, w przypadku betonu komórkowego dobre właściwości termoizolacyjne uzyskiwano poprzez napowietrzeanie całości proszkiem aluminium, co sprawiało, że materiał stawał się porowaty. Badacz ze Szczecina postanowił jednak zdecydować się na żelowanie, które do tej pory nie było stosowane do takich rozwiązań. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Genialne. Proste i genialne

Dr Strzałkowski przy tworzeniu „swojej” mieszkanki cementowej wykorzystał zjawisko znane każdemu, kto jest fanem kisielu. W swojej najprostszej formie wygląda to tak, że powyżej pewnej temperatury zawiesina wody ze skrobią zamienia się w żel. Właśnie ta substancja stanowi szkielet, wokół którego wiąże się cement. Po stwardnieniu powstaje natomiast jednorodny materiał o wysokiej porowatości nadającej dobre właściwości termoizolacyjne.

Naukowiec wskazuje także, że technologia ta może zostać zastosowane w przypadku spoiwa gipsowego, dzięki czemu nowa technologia będzie mogła znaleźć zastosowanie również w produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Beton żelowy ma mieć wytrzymałość wynoszącą prawie 10 MPa (megapaskali). Dla porównania typowa wartość tego wskaźnika dla betonu komórkowego to 4-5 MPa. A zatem około dwa razy mniej!

Jak uważa dr Strzałkowski, konieczna jest jeszcze większa skala badań, ale już teraz można stwierdzić, że różnice chociażby w przewodzeniu ciepła są bardzo znaczące. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że współczynnik ten był o 60-70% lepszy od dotychczasowych rozwiązań. Zespół badaczy zapowiada też kolejne testy, które mają sprawdzić między innymi odporność nowego materiału na działanie wody. Jeśli wszystkie doświadczenia pójdą pomyślnie, być może już za kilka lat będzie można ruszyć z masową produkcją takiego betonu żelującego.

