Dziwactwo w Warszawie. Takiego parkingu jeszcze nie było

Na jednej z działek w Warszawie stanęło ponad 100 samochodów marki Tesla. Pierwsze z nich pojawiły się już 20 marca, z czasem przybywało ich coraz więcej. Prawie wszystkie są białe i wyglądają niemal identycznie. Samochody dostawcze zwoziły elektryki po osiem lub dziesięć naraz, blokując przy okazji przepustowość wąskich uliczek osiedlowych.

Niespodziewany parking Tesli powstał na Kępie Zawadowskiej, w dzielnicy Wilanów przy ulicy Gratyny. Jest to cicha okolica, zabudowana głównie domkami jednorodzinnymi. Ulice znajdujące się w pobliżu działki są wąskie i ledwo można po nich przejechać, gdy z naprzeciwka jedzie inny kierowca swoim samochodem. Zgodnie ze słowami mieszkańców, na terenie osiedla znajdują się same działki budowlane, samochody stoją po prostu na jednej z nich.

$TSLA inventory being dumped in Polish suburbs. Imagine the desperation.



"There are about 100 of them, almost all white. The company they belong to explains that it is a temporary parking lot and will soon take cars." https://t.co/sxt8mbMh4U pic.twitter.com/Dtrfl9nyyN