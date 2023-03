W nowych Teslach odpadają kierownice. Chodzi o tysiące aut

W nowych Teslach Model Y odpadają kierownice i to w trakcie jazdy. Problem może dotyczyć nawet 120 tys. aut.

Samochody marki Tesla nigdy nie miały opinii niezawodnych. Wręcz przeciwnie, uchodzą za szczególnie awaryjne i problematyczne. Pomimo tego wiele osób decyduje się na ich zakup. W przypadku najnowszego Modelu Y z 2023 roku będą musieli udać się do serwisu, bo może im odpaść kierownica.

W Teslach odpadają kierownice

Chociaż problem brzmi wręcz absurdalnie, to niestety jest prawdziwy. Znanych jest kilka przypadków, gdy w najnowszych Teslach Model Y z 2023 roku w trakcie jazdy odpadała kierownica. Wszystkiemu winne jest wadliwe mocowanie, a czasami wręcz jego brak. Dlatego Amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Okazuje się, że problem odpadających kierownic może dotyczyć nawet 120 tys. egzemplarzy samochodów Tesla Y z 2023 roku. Wszystkie one będą musiały być wezwane na akcję przywoływawczą, w ramach której producent będzie musiał naprawić niezwykle niebezpieczną usterkę. Nie jest to pierwszy raz, gdy marka należąca do Elona Muska organizuje wielką akcję serwisową. Raz firma musiała wzywać aż 360 tys. samochodów z powodu złego oprogramowania do systemu jazdy automatycznej.

