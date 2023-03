Zapomnij o samochodzie. Twórca BMW X5 widzi przyszłość inaczej

Elektryczny samolot, za którego stworzenie odpowiada m.in. jeden z projektantów BMW X5, pobił rekord długości przebytej trasy. Twórcy przekonują, że to przyszłość transportu prywatnego.

W dzisiejszym świecie coraz popularniejsze stają się elektryczne środki transportu. Niczym dziwnym nie jest już widok samochodu elektrycznego poruszającego się po ulicach. Zasięg takiego samochodu na jednym ładowaniu zależy od modelu – dla przykładu Mazda MX-30 pozwoli nam przejechać około 200 km, Tesla Model S Plaid 600 km a deklarowany zasięg Mercedesa EQS to aż 737 km.

Czy nowy, pobity w lutym rekord samolotu eVTOL jest w stanie zostawić samochody w tyle i zrewolucjonizować podróżowanie w mieście?

eVTOL – co to właściwie jest?

Koncepcja eVTOL, czyli kategoria samolotów startujących i lądujących pionowo, powstała w 2009 roku i jest ona nadal nadzieją na szybszy i skuteczniejszy transport w miastach.

Pojazdy te nie wymagają lotniska czy pasów startowych, co idealnie wpisuje się w wielkomiejskie, gęsto zabudowane tereny i ich specyfikę funkcjonowania. Dodatkowym atutem w porównaniu do helikopterów jest też cichsza praca samolotów i ich bezpieczeństwo dla środowiska. Rozwiązanie to wyeliminować może korki w dużych miastach w ruchu naziemnym, zwłaszcza dobrze znane zatory powstające w godzinach szczytu.

eVTOL z nowym rekordem zasięgu

Dotychczasowy rekord długości trasy elektrycznego samolotu eVTOL ustanowiony został w 2021 roku i należał do firmy Joby Aviation z siedzibą w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Długość pokonanego dystansu wyniósł wtedy 248,8 km.

Nowy rekord ustanowiony został 23 lutego bieżącego roku w ośrodku testowym AutoFlight eVTOL w Jining w prowincji Shandong. Wykonano wtedy lot, którego dystans wyniósł 250,3 km. Pokonana trasa składała się z 20 okrążeń odbytych po wyznaczonej wcześniej ścieżce i pilotowana była zdalnie z ziemi przez zespół testowy AutoFlight.

AutoFlight wskazuje, że ten testowy lot dalekiego zasięgu jest kamieniem milowym w rozwoju samolotu Prosperity I, dla którego firma zamierza uzyskać certyfikację Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do 2025 r. Samolot przewozić ma czterech pasażerów, osiągając prędkość 200 km/h.

Jako ciekawostkę warto nadmienić, że projektantem maszyny jest Frank Stephenson. Znany w środowisku motoryzacyjnym projektant samochodów, który odpowiada m.in. za BMW X5 pierwszej generacji, a także Fiata 500.

Źródło zdjęć: Heinsdorff Jularlak / Shutterstock

Źródło tekstu: China Daily, oprac. własne