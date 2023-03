Masz smartfona? Lepiej nie wsiadać z tobą do samochodu

Branżowy periodyk dla zawodowych kierowców przekonuje, że wybór smartfonu ma wpływ na to, jakimi kierowcami jesteśmy.

„American Trucks”, branżowy magazyn dla kierowców zawodowych, opublikował wyniki badań opartych na odpowiedziach udzielonych przez 1000 użytkowników smartfonów – po 500 posiadaczy Androida oraz iOS. Wykorzystywany system operacyjny, z przymrużeniem oka, powiązano z podejściem do jazdy samochodem.

Zgodnie z przedstawionymi danymi to użytkownicy Androida są bardziej skłonni przekraczać dopuszczalną prędkość niż użytkownicy mający system iOS (odpowiednio 73% i 71%). Chętniej bagatelizują też znaki stopu (59% użytkowników Androida i odpowiednio 54% użytkowników iOS), a także nie zapinają pasów bezpieczeństwa, do czego przyznaje się 55 proc. grupy androidowej, w odniesieniu do 50 proc. przy iOS.

Czy więc użytkownicy Androida są gorszymi kierowcami? Nic z tych rzeczy. Kierunkowskazów jednym i drugim zdarza się nie używać równie często – po 53%. Natomiast wiadomości SMS podczas jazdy pisze 57% użytkowników iOS. Dla kontrastu w przypadku Androida odsetek ten wynosi 55%.

Co jednak kluczowe, użytkownicy iOS przyznają się do zauważalnie wyższej liczby wypadków, spowodowanych, jak uznają, z ich winy. Takich incydentów odnotowano aż o 20% więcej.

Tak czy inaczej, z niniejszych statystyk w istocie rzeczy wynika jedno: posiadacze smartfonów z zasady są marnymi kierowcami. Choć mając na uwadze, że nasycenie amerykańskiego społeczeństwa smartfonami przekracza 80%, równie dobrze można powiedzieć, że to Amerykanie nie umieją jeździć. Reszta to zabawa statystyką.

