Majówka 2024. Na tych stacjach zapłacisz mniej za paliwo

Z okazji nadchodzącej majówki kilka stacji przygotowało promocje, w ramach których można zatankować paliwo w trochę niższej cenie.

W zeszłym roku w wakacje kilka stacji paliw ruszyło z sezonowymi promocjami. Dzięki temu przez niemal całe lato mogliśmy tankować paliwo w cenach niższych o kilkadziesiąt groszy. W tym roku możemy spodziewać się podobnej inicjatywy. Zresztą stacje już teraz ruszają z promocjami z okazji majówki.

Orlen Vitay

W przypadku Orlenu promocja trwa od 26 kwietnia do 5 maja. Dzięki niej możemy zapłacić 30 groszy mniej za litr paliwa (40 groszy w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Są jednak ograniczenia. Po pierwsze, trzeba mieć kartę Orlen Vitay (np. w aplikacji). Poza tym w tym czasie z niższej ceny można skorzystać maksymalnie dwa razy, z każdym razem tankując do 50 litrów. Tym samym możemy zaoszczędzić do 30-40 zł.

AMIC

Promocję przygotowała także sieć AMIC. Na tych stacjach promocja ruszyła dzisiaj (30 kwietnia) i potrwa do 5 maja. Za paliwo zapłacimy 30 groszy mniej na litrze (5 groszy w przypadku LPG).

Moya

A przypadku sieci Moya promocja również trwa promocja. W tej sieci za paliwo zapłacimy 20 groszy mniej na litrze, o ile posiadamy konto w aplikacji Super Moya. Dodatkowo konieczny jest zakup hot-doga lub kawy.

Circle K

Od dzisiaj (30 kwietnia) ruszyła też promocja na stacjach Circle K. Potrwa on do 5 maja. Dzięki temu za paliwo zapłacimy o 30 groszy mniej na litrze (10 groszy w przypadku LPG). Co ważne, z promocji można skorzystać dowolną liczbę razy, ale pod warunkiem zatankowania co najmniej 20 litrów, a nie więcej niż 50 litrów.

BP

Kolejną siecią, która przygotowała promocję z okazji majówki, jest PB. Jednak w tym przypadku obowiązuje ona tylko w sobotę (4 maja). Tego dnia benzyna i olej napędowy będą tańsze o 30 groszy na litrze, a LPG o 10 groszy, o ile zatankujemy maksymalnie 50 litrów.

MOL

Z kolei w sieci MOL upust wynosi 10 groszy na litrze w przypadku podstawowych paliw oraz 15 groszy na litrze przy tankowaniu paliwo premium. Do skorzystania z promocji konieczne jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji MOL Move. Z promocji można skorzystać maksymalnie 3 razy.

Zobacz: Orlen stawia tajemnicze maszyny. Oto, do czego służą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Michael715 / Shutterstock.com