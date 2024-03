Rząd chciał Polakom zabierać, ale nie może. Przepis jest martwy

W teorii rząd może już konfiskować auta kierowców, którzy jeżdżą na podwójnym gazie. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej, bowiem przepis jest aktualnie martwy.

W teorii polski rząd od dzisiaj może konfiskować auta kierowców, którzy zostaną przyłapani na jeździe na podwójnym gazie. Wystarczy, że w krwi zostanie wykryte co najmniej 1,5 promila alkoholu lub 0,75 mg/dm sześc. w wydychanym powietrzu. To samo czeka kierowców, którzy zostaną przyłapani po raz drugi w stanie nietrzeźwości w ciągu dwóch lat. Jednak w praktyce przepis jest w tym momencie martwy.

Konfiskata auta? Tylko na papierze

Arkadiusz Myrcha, wiceminister ministerstwa sprawiedliwości, w rozmowie z Radiem Zet przyznał, że przepis o konfiskacie aut pijanych kierowców jest w tym momencie martwy. Odpowiednia nowelizacja ma być gotowa w ciągu kilku miesięcy. Rząd na nadzieję, że wejdzie ona w życie, zanim pierwsi sędziowie wydadzą wyroki decydujące o konfiskacie samochodów.

Wiceszef resortu sprawiedliwości zdaje sobie sprawę również z tego, że przepisy przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd mogą być sprzeczne z konstytucją i mogą narazić państwo na konieczność wypłacenia wysokich odszkodowań. Największym problemem wydaje się zmuszanie sędziów do obligatoryjnego zabierania aut wszystkim kierowcom, którzy będą mieli 1,5 promila alkoholu we krwi.

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby nowelizacja prawa usunęła zapis o obligatoryjnym przepadku auta i kierowcy, przy odpowiednich przesłankach, mieli szansę uniknięcia tego typu kary.

W projekcie przygotowywanym przez obecne kierownictwo resortu proponujemy rezygnację z przepisu o obligatoryjnym przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności. Wprowadzona natomiast zostanie nowa przesłanka orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

- zdradza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, aktualnie auta mają być konfiskowane nie tylko kierowcom, którzy mają powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. To samo może spotkać osoby, które będą miały powyżej 0,5 promila, ale w tym stanie spowoduje wypadek.

