Rewolucja w kolejnictwie? To pierwszy taki pociąg w Europie

Firma Hitachi stworzyła pierwsze w Europie pociągi zasilane baterią. Blues, bo tak zostały nazwane te modele, będą rozwozić ludzi po całej długości Włoch.

Nie jest żadną tajemnicą, że kraje europejskie, w szczególności te należące do Unii Europejskiej, chcą jak najszybciej zrezygnować z pojazdów spalinowych i całkowicie przerzucić się na elektryczne. Dotyczy to nie tylko samochodów, lecz również innych środków transportu, jak na przykład pociągów. Firma Hitachi Rail właśnie wypuściła na rynek lokomotywy Masaccio zasilane baterią.

Hybrydowe pociągi trafią na włoskie tory

Warto zaznaczyć, że pociągi Masaccio są maszynami hybrydowymi, gdyż przewidziane są do poruszania się, zarówno wykorzystując sieć trakcyjną, jak i lin niedostarczających prądu. Głównym źródłem zasilania tych pociągów nadal będą pantografy pobierające energię eklektyczną z przewodów jezdnych.

Na obszarach, gdzie elektryfikacja jest niedostępna, pociąg przechodzi na kombinację oleju napędowego i zasilania akumulatorowego. Jednak gdy zbliża się do stacji i wjeżdża na tereny zaludnione, polega wyłącznie na zasilaniu bateryjnym, aby wyeliminować szkodliwe emisje.

Z komunikatu prasowego firmy Hitachi dowiadujemy się, że podczas gdy akumulatory były wcześniej wykorzystywane w pociągach, jest to pierwszy przypadek, w którym służą one jako podstawowe źródło zasilania przez całą podróż. Na razie akumulator może zapewnić zasięg do 15 kilometrów. Po wyczerpaniu można go naładować zarówno silnikiem wysokoprężnym, jak i hamowaniem rekuperacyjnym.

Pociągi Masaccio będą rozwozić pasażerów po całej długości Włoch. Każdy z pociągów może pomieścić do 300 osób. Maszyny te, zaprojektowane są do poruszania się z prędkością do 160 km na godzinę i zostały zbudowane z uwzględnieniem ogólnoeuropejskiego rozstawu torów i są zgodne z cyfrowym systemem zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) jako standardowym protokołem.

Źródło zdjęć: Hitachi

Źródło tekstu: Hitachi