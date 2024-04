Rewolucja na polskich drogach. Nowe przepisy od 13 kwietnia

Już jutro — w sobotę 13 kwietnia — w życie wchodzi AFIR, czyli rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie pali alternatywnych. Dla polskich dróg oznacza to sporą rewolucję.

AFIR to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie paliw alternatywnych. Wymusza ono na wszystkich państwach członkowskich dostosowanie się do nowych wymogów, które dotyczą między innymi samochodów elektrycznych. Co się konkretnie zmieni?

AFIR, czyli rewolucja na polskich drogach

Przede wszystkim przy głównych szlakach transportowych TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) muszą znajdować się stacje ładowania o mocy co najmniej 150 kW — informuje serwis Moto.pl. Rozporządzenie stawia też wymogi co do ich częstotliwości występowania. Ładowarki nie mogą być od siebie oddalone o większą odległość niż 60 km.

To jednak nie koniec zmian. Bardzo ważne jest też to, że stacje ładowania muszą być ogólnodostępne (także te postawione przed 13 kwietnia). Oznacza to, że na każdej musi być możliwość zapłacenia kartą tak samo, jak za normalne paliwo na stacji benzynowej. Kierowcy nie mogą być zobligowani do posiadania specjalnych kart czy podpisywania umów z danym operatorem.

Co więcej, do 2027 roku stacje ładowania muszą mieć co najmniej 600 kW łącznej mocy, w tym dwa punkty po 150 kW w bazowej sieci TEN-T oraz połowa z nich musi mieć moc co najmniej 300 kW (1 punkt 150 kW) w sieci kompleksowej. Obecnie w naszym kraju sieć TEN-T, którą obejmuje AFIR, to łącznie ponad 7,5 tys. km, z czego ok. 3,8 tys. km to sieć bazowa.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Moto.pl