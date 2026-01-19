Czeka nas poprawa na rynku RAM. Micron kupuje tajwańskie FABy

Z powodu trwającego szaleństwa na AI, zapotrzebowanie na DRAM i NAND jest ogromne. W pierwszym przypadku mamy tylko trzech liczących się na świecie producentów - Samsung, SK hynix oraz Micon. Wymienieni giganci pracują już nad zwiększeniem mocy produkcyjnych, a ze względu na ogromną presję czasu jeden z nich podjął niestandardowe kroki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ma to poprawić roczną produkcję DRAM o 10-15%

Zamiast czekać na gotowość własnych inwestycji, Micron zdecydował się na ruch, który ma szybciej przynieść realne efekty. Amerykański producent ogłosił współpracę z tajwańskim Powerchip (PSMC), w ramach której uzyska dostęp do jednej z jego fabryk. Wartość porozumienia oszacowano na 1,8 miliarda dolarów, czyli równowartość ok. 6,5 miliarda złotych.

Kluczowym elementem umowy jest FAB P5 zlokalizowany w Tongluo na Tajwanie. To obiekt o powierzchni około 27 900 metrów kwadratowych, który ma zostać wykorzystany do produkcji starszych, sprawdzonych generacji pamięci DRAM. Obie firmy deklarują, że będą tam nadal rozwijać portfolio układów legacy, a celem współpracy jest przede wszystkim zwiększenie dostępnej podaży pamięci dla klientów Microna.