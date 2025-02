Liczba aktywnych użytkowników OpenAI w ciągu tygodnia szokuje

Liczba aktywnych użytkowników ChatGPT przekroczyła w w lutym już 400 milionów . Jest to duży wzrost, w porównaniu z grudniem zeszłego roku, kiedy to popularne narzędzie AI odnotowało 300 milionów klientów.

Wzrosła także liczba klientów komercyjnych. W lutym odnotowano już 2 miliony tego rodzaju subskrypcji. To dwa razy więcej niż we wrześniu 2024 roku, kiedy to OpenAI ostatni raz podzieliło się danymi na ten temat.