Producenci uciekają z Chin, ale wcale nie do USA

Bliski Wschód chce uniezależnić swoją gospodarkę od ropy naftowej

Lenovo ogłosiło już budowę fabryki, która będzie zajmować się montażem komputerów i serwerów w Rijadzie . Inwestycję o wartości 2 miliardów dolarów wspiera spółka zależna od saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego. HP i Dell są na wcześniejszym etapie negocjacji, ale obie firmy wysłały już swoje zespoły do Arabii Saudyjskiej w celu wizytacji i oceny potencjalnych lokalizacji pod inwestycje.

Równolegle Arabia Saudyjska zaprosiła do rozmów czołowych producentów ODM, takich jak Foxconn , Quanta, Wistron , Compal czy Inventec . Choć oferowane warunki są bardzo atrakcyjne, firmy te podchodzą ostrożnie do możliwości przeniesienia produkcji na Bliski Wschód, wskazując m.in. na brak dojrzałych łańcuchów dostaw i ograniczoną infrastrukturę .

Arabia Saudyjska kusi inwestorów szeregiem obietnic - od dostępu do kontraktów rządowych w regionie i Afryce, po pokrycie kosztów budowy zakładów. Jedną z największych zachęt są także znacznie niższe cła eksportowe do USA - jedynie 10% w porównaniu do nawet 245% w przypadku Chin. Dodatkowo, firmy mogą liczyć na wsparcie finansowe z PIF, który dysponuje funduszem wartym aż 620 miliardów dolarów.