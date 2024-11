Ziemia traci drugi księżyc. Wkrótce zniknie, nie zgadniesz kiedy wróci

Asteroida 2024 PT5, którą odkryto w tym roku opuści wkrótce orbitę ziemską. Nazywa się ją mini-księżycem lub drugim księżycem Ziemi. Naukowcy ustalili, kiedy powróci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mini-księżyc pochodzi z ziemskiej materii

Asteroida 2024 PT5 powstała z materiału wyrzuconego z ziemiskiego księżyca w wyniku pradawnych kolizji, które przyczyniły się do powstania kraterów na jego powierzchni. Samo zjawisko miało miejsce 4 miliardy lat temu, kiedy to Theia zderzyła się z Ziemią i w wyniku tego zjawiska pojawiła się duża ilość gorącej masy materii, która później uległa schłodzeniu i uformowała nasz księżyc oraz inne asteroidy, w tym 2024 PT5, które odkryto w sierpniu 2024 r.

Ten mini-księżyc pochodzi z pasu asteroidów Arjuna, który znajduje się około 150 milionów kilometrów od Słońca i porusza się wokół jego orbity. W pewnych warunkach, obiekty z tego pasu asteroidów mogą zbliżyć się do Ziemi na dystans 4,5 mln kilometrów przy prędkości 3540 km/h.

Właśnie taki dystans i prędkość są kryteriami do tego, by oficjalnie w świetle nauki nazwać taki obiekt "mini-księżycem". 29 września 2024 r. asteroida 2024 PT5 zaczęła orbitować wokół Ziemi, a opuści naszą orbitę 25 listopada 2024 r., aby powrócić na pas asteroidów Arjuna.

To piąty zarejestrowany miniksiężyc w historii, który orbitował wokół Ziemi. Po 25 listopada 2024 r. zacznie on oddalać się od Ziemi, tymczasowo zbliżając się jeszcze do niej w styczniu 2025 r., ale jego powrotu możemy się spodziewać w 2055 roku.

Zobacz: Sensacja na Księżycu. W życiu nie zgadniesz, co tam znaleziono

Zobacz: Ziemia z dwoma księżycami? To się wydarzy lada dzień

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: herekle / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Space.com, Livescience, opr. wł.