Wężowa blizna na Marsie. ESA chwali się niezwykłym zdjęciem

Obserwacja co i rusz przynosi nam różne ciekawe zdjęcia, które budzą wiele znajomych skojarzeń i stawiają wiele nierozwikłanych pytań. Tak jest i w tym przypadku.

Wężowa blizna widoczna na zdjęciach udostępnionych przez NASA nazywana jest Aganippe Fossa. Można ją dostrzec w okolicy regionu Tharsis, gdzie obecny jest Olympus Mons, największy znany wulkan nie tylko na tej planecie, ale też przy okazji w naszym Układzie Słonecznym. Sama blizna rozciągajaca się na długosci około 600 kilometrów (to dystans podobny do odległości jaka dzieli Władysławowo i Zakopane w linii prostej). Przecina przy okazji bok wulkanu Arsia Mons. I to właśnie z tym obiektem jest też powiązane powstanie samej blizny.

Skąd wzięła się ta "wężowa blizna"?

Choć wciąż nie ma pewności jak oraz kiedy powstała Aganippe Fossa, jak wskazuje Europejska Agencja Kosmiczna we wpisie dotyczącym tego miejsca, prawdopodobnie jest ona związana z pobliskimi wulkanami. Mówiąc dokładniej, chodzi o ruchy magmy wobec kolosalnie ciężkich wulkanów, co mogło spowodować rozciąganie i ostatecznie pęknięcie skorupy tej planety.

Na wspomnianych zdjęciach wykonanych przez sondę Mars Express, można też dostrzec dwa rodzaje terenu: pierwszy, składający się z wielu nieregularnych kopców oraz dolin, a także drugi, gdzie częściej spotkać można klify i skaliste odłamki. To typowe towarzystwo dla specyficznej “aureoli”, czyli otaczającego wulkan Arsia Mons charakterystycznego dysku o powierzchni aż 100 000 kilometrów kwadratowych.

Sonda Mars Express ma już sporo doświadczenia w takiej fotografii. Towarzyszy Czerwonej planecie już od ponad 20 lat! Uchwycone obrazy pokazują jak różnorodnym miejscem jest Mars. Są tam formy skalne rzeźbione przez wiatr, zapadliska na zboczach wulkanów a także kratery, dawne kanały rzeczne i starożytne baseny lawy.

