Wszystkie wulkany Wenus. Zebrano je w jednym miejscu

Naukowcy utworzyli właśnie niesamowitą mapę Wenus. Przedstawili na niej wszystkie wulkany planety.

Dzięki zaawansowanej technologii coraz lepiej poznajemy Wenus. Niedawno naukowcy przedstawili dowody wskazujące, że na Wenus znajduje się aktywny wulkan. Dwóch innych badaczy opublikowało nową mapę planety, pokazując na niej po raz pierwszy wszystkie 85 000 wulkanów wraz z ich położeniem. Mapa może pomóc w analizie kierunków spływania magmy i dostarczyć informacji niezbędne dla przyszłych misji, które będą badać planetę.

Mapę opracowali Paul Byrne i Rebecca Hahn z Washington University w St. Louis. Opiera się ona na informacjach zebranych przez bezzałogową sondę Magellan NASA, która krążyła wokół Wenus w latach 1990-1994. Celem misji było mapowanie powierzchni planety za pomocą radaru. Sonda wykonała mapowanie pola grawitacyjnego a także pomiar wysokości obiektów Wenus z użyciem altimetru radarowego.

Skupisko wulkanów na Wenus

Jeden z autorów Byrne, profesor nadzwyczajny nauk o Ziemi i planetach wskazuje, że artykuł zawiera najdokładniejszą mapę wulkanów na Wenus, jaką kiedykolwiek opracowano. Dostarcza ona cennej bazy danych umożliwiając zrozumienie i scharakteryzowanie wulkanizmu na planecie.

Na Ziemi liczba aktywnych wulkanów wynosi około 1350, co w porównaniu do liczby 85 tysięcy wulkanów na Wenus jest naprawdę niewielka. Dzieje się tak dlatego, że pomimo rozległej wiedzy o wulkanach na naszej planecie, sporo z nich nie zostało jeszcze odkrytych z powodu znajdowania się pod oceanami. Wenus nie ma oceanów, dlatego jego powierzchnia jest łatwiejsza do przeanalizowania.

Zespół badaczy wskazuje, że 99 procent z wulkanów na drugiej planecie od Słońca, ma mniej niż 5 kilometrów średnicy. Tylko niewielka część ma średnicę od 20 do 100 kilometrów. Ponadto mniejsze z nich wydają się być ulokowane w wybranych obszarach.

Dalsze badania mogą udoskonalić mapę

Zespół podejrzewa, że ​​na planecie istnieje znacznie więcej wulkanów. Jakość danych zebranych z Magellana, nie pozwala jednak na bardziej szczegółowy spis.

NASA niedawno przełożyła do 2031 roku misję na Wenus, która dostarczyłaby bardziej dokładnej mapy.

