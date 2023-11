To już oficjalne. Po dziennej stronie Wenus wykryto tlen

Już od dawna podejrzewano, że w atmosferze Wenus znajduje się tlen. Potwierdzały to wszystkie teoretyczne modele, lecz dopiero teraz mamy na to ostateczny dowód.

Wenus nieprzypadkowo cieszy się szczególnym zainteresowaniem naukowców, wszak druga planeta od Słońca jest nazywana "siostrą Ziemi". Podobnie jak Ziemia, jest to planeta skalista, a do tego ma zbliżoną wielkość, masę i skład chemiczny. Natomiast nie przeżyłby tam człowiek. Co więcej, nawet stworzenie robota, który przetrwałby panujące tam warunki, byłoby uciążliwe.

Mamy potwierdzenie. Po dziennej stronie Wenus wykryto tlen

Badanie atmosfery Wenus może pomóc nam zrozumieć różnice między nią a Ziemią. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego pomimo tylu podobieństw, Ziemia pozostała zdatna do życia, podczas gdy ciężko, by cokolwiek przetrwało na Wenus. Jeżeli okazałoby się, że miliardy lat temu na Wenus panowały podobne warunki do ziemskich, mogłoby to nam powiedzieć wiele o przyszłości naszej planety.

Kluczem do zrozumienia atmosfery Wenus może być niedawno potwierdzona obecność atomowego tlenu. Warto zaznaczyć, że różni się on znacząco od tego, którym oddychamy. Atomowy tlen składa się z pojedynczych atomów tlenu i zwykle nie jest w stanie przetrwać zbyt długo ze względu na swoją wysoką reaktywność.

Już wcześniej obecność tlenu stwierdzono po zacienionej stronie planety. Teraz potwierdzono, że występuje on również na dziennej, oświetlonej przez Słońce stronie. Udało się tego dokonać po przeanalizowaniu danych pozyskanych przez niedziałający już teleskop SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Podczas trzech osobnych lotów udało się zebrać dane z 17 lokacji na Wenus: siedem na jasnej, dziewięć na ciemnej stronie, a jedna na terminatorze, czyli linii dzielącej obie strefy.

Okazało się, że w każdym z obserwowanych miejsc potwierdzono obecność atomowego tlenu. W każdym z przypadków znajdował się on w odległości około 100 kilometrów nad powierzchnią Wenus. Całość badania została opublikowana w czasopiśmie nature.

Zobacz: Sensacja na Księżycu. Ten plan może zmienić bieg historii

Zobacz: Saturn się zmienia. Jego pierścienie niebawem znikną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: Science Alert, Nature