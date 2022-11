Tajemniczy statek Amerykańskich Sił Kosmicznych wylądował po 900 dniach

Po ponad 900 dniach na orbicie Ziemi wylądował statek X-37B, operowany przez Amerykańskie Kosmiczne Siły Zbrojne. Jego cele częściowo pozostają tajemnicą.

908 dni — tyle dokładnie spędził na orbicie Ziemi bezzałogowy statek kosmiczny X-37B. To jednostka wyprodukowana przez Boeinga, ale należąca do USSF (United States Space Force), czyli Amerykańskich Sił Kosmicznych. Niedawno wylądował w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Pomimo tego jego cel wciąż pozostaje tajemnicą.

Tajemniczy statek Amerykańskich Sił Kosmicznych

Statek wylądował dokładnie 12 listopada o godzinie 11:22 czasu polskiego. To już jego szósta misja tego typu od pierwszego lotu w 2010 roku (wszystkie były wykonywane przez dwa identyczne pojazdy). Wiemy, że poruszał się po orbicie Ziemi na wysokości około 400 km. Co dokładnie robił? To pozostaje tajemnicą. NASA twierdzi, że były to różnego rodzaju eksperymenty naukowce.

NASA jest bardzo tajemnica co do dokładnego przeznaczenia X-37B. Wiemy, że jeden z eksperymentów polegał na zebraniu energii światła słonecznego, aby następnie — w postaci mikrofal — przesłać ją na Ziemię. Wiemy, że ten eksperyment, przeprowadzony przez Laboratorium Badawcze Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, zakończył się sukcesem.

Poza tym na pokładzie X-37B przeprowadzono eksperyment o nazwie Materials Exposure and Technology Innovation in Space (METIS-2), w którym badano wpływ przestrzeni kosmicznej na różne materiały. Nic więcej nie zostało ujawnione. Trudno uwierzyć, aby tak drogie przedsięwzięcie sprowadzało się tylko do tych dwóch kwestii.

Rosjanie i Chińczycy byli bardzo podejrzliwi co do przeznaczenia X-37B. Ich zdaniem statek mógł pełnić funkcję maszyny szpiegującej cele na powierzchni Ziemi oraz satelity znajdujące się na orbicie. Twierdzili także, że miał możliwość przeprowadzenia ataku na cele naziemne. NASA oczywiście tego nie potwierdza.

Zobacz: Baza na Księżycu jeszcze w tej dekadzie? NASA odkrywa karty

Zobacz: W Kosmos i z powrotem w jedną chwilę? Europa ma plan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: US Space Force

Źródło tekstu: Space.com