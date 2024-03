Wakacje w kosmosie? Brzmi dobrze, ale to szalenie niebezpieczne

Marzy Ci się wycieczka poza Ziemię? Zanim kupisz bilet, przemyśl kwestie bezpieczeństwa.

Bogacze mogą już kupić sobie bilet na komercyjny lot po niskiej orbicie Ziemi, oferowany przez firmy Jeffa Bezosa i Richarda Bransona. Trzeba jednak wiedzieć, że prawo międzynarodowe nie chroni kosmicznych turystów przed szkodliwym wpływem promieniowania kosmicznego.

Naukowcy ostrzegają: może dojść do uszkodzenia DNA

Naukowcy zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem występującym w przestrzeni kosmicznej i z nagłymi zmianami w pogodzie kosmicznej. Na przykład wiatr słoneczny złożony jest z ciężkich jonów i jąder atomowych. Rozbłyski słoneczne zaś emitują głównie protony, przyspieszane następnie przez atmosferę Słońca. Zjawiska tego typu mogą mieć znaczny wpływ na zdrowie załogi i pasażerów takich lotów.

Brytyjska Agencja Ochrony Zdrowia (UK Health Protection Agency) odnotowała, że ekspozycja na podwyższone poziomy promieniowania jonizującego, w tym uderzenie wiatru słonecznego i rozbłysk słoneczny, mogą potencjalnie „uszkodzić DNA, prowadzić do mutacji, niekontrolowanego podziału komórek i do nowotworów”. To bardzo wysoka cena za możliwość wyrwania się z powierzchni planety.

Agencja ostrzega, że branża turystyki kosmicznej nie jest jeszcze w pełni świadoma zagrożeń, jakie niesie ekspozycja na promieniowanie. To oznacza, że zyskuje i zarabia na świadomej, ale niepełnej zgodzie klienta. Ponadto obecne przepisy przerzucają całą odpowiedzialność na kosmicznego turystę. Obowiązujące właśnie prawo obejmuje załogę lotu, ale nie wspomina o osobach, które do załogi nie należą.

Potrzebne są kompletne przepisy dotyczące ochrony radiologicznej i ocena ryzyka związanego z turystyką kosmiczną. Autorzy artykułu podali jako przykład Rozporządzenie w sprawie żeglugi powietrznej z Wielkiej Brytanii, które można teoretycznie zastosować do turystyki kosmicznej. Nakłada ono limity na roczną ekspozycję personelu lotniczego lotów na największych wysokościach. Jednak nie wymaga monitorowania promieniowania w czasie rzeczywistym na samolotach komercyjnych ani statkach kosmicznych.

