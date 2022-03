Thales Alenia Space opracuje ładunek użyteczny do wydobywania tlenu na Księżycu

Spółka Thales Alania została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną do opracowania ładunku użytecznego do ekstrakcji tlenu ze skały księżycowej. Celem jest umożliwienie stałej działalności człowieka na naszym naturalnym satelicie.

By trwale zasiedlić Księżyc, potrzebne są odpowiednie zasoby, w tym tlen. By nie musieć ich transportować z Ziemi, trzeba je jakoś pozyskań na Księżycu. Zespoły Thales Alenia Space w Wielkiej Brytanii we współpracy z AVS, Metalysis, Open University i Redwire Space Europe opracowały demonstrator ładunku użytkowego misji księżycowej Europejskiej Agencji Kosmicznej, wykorzystujący stopioną sól i elektrolizę do ekstrakcji tlenu ze skały księżycowej – regolitu. W ten sposób można by pozyskać tlen w ilościach potrzebnych do kolonizacji naturalnego satelity Ziemi.

Zdobycie tego kontraktu jest niesamowicie ekscytujące. Zastosowanie w przestrzeni kosmicznej procesów i narzędzi, które sprawdzają się na Ziemi, będzie miało kluczowe znaczenie w wielu płaszczyznach funkcjonowania w przyszłości. Jestem dumny, że zespoły Thales Alenia Space wraz z naszymi nieocenionymi partnerami AVS, Metalysis, Open University i Redwire Space Europe będą realizować to badanie, aby sprostać wyzwaniu wytworzenia tlenu w celu podtrzymania życia na powierzchni Księżyca.

– powiedział Andrew Stanniland, dyrektor generalny Thales Alenia Space w Wielkiej Brytanii

ESA z niecierpliwością czeka na współpracę z Thales Alenia Space w Wielkiej Brytanii i jej partnerami w ramach inicjatywy dotyczącej zasobów kosmicznych. Dalsze prace nad demonstratorem ekstrakcji tlenu pozwolą na to, by zrównoważona eksploracja Księżyca stała się rzeczywistością.

– dodał David Binns, inżynier systemowy w ESA Concurrent Design Facility

Projekt Lunar Gateway

Thales Alenia Space, która już odpowiada za termomechaniczne systemy europejskiego modułu serwisowego dla statku kosmicznego Orion, jest w znacznym stopniu zaangażowana w prace Europejskiej Agencji Kosmicznej nad planowaną załogową stacją kosmiczną Lunar Gateway. W projekcie tym Thales opracowuje moduły I-HAB (Międzynarodowy Moduł Mieszkalny) i ESPRIT (Europejski System Zapewniania Tankowania, Infrastruktury i Telekomunikacji). Dla Northrop Grumman Thales Alenia Space opracowuje również moduł ciśnieniowy dla HALO (ang. Habitation and Logistics Outpost, minimalny moduł mieszkalny) – jeden z pierwszych dwóch elementów stacji Lunar Gateway, który ma zostać uruchomiony do końca 2023 roku.

Lunar Gateway jest jednym z filarów programu NASA Artemis, wspierającego zrównoważoną obecność na Księżycu i dalszą eksplorację przestrzeni kosmicznej. To międzynarodowy projekt prowadzony przez dwóch głównych partnerów – NASA (Stany Zjednoczone) i ESA (Europa). Ważąca około 40 ton stacja Gateway będzie składana automatycznie kawałek po kawałku i umieszczana na orbicie NRHO (ang. near-rectilinear halo orbit) wokół Księżyca. Obejmuje głównie moduły mieszkalne dla załogi, systemy zasilania, napędowe, moduły logistyczne, systemy łączności, ramię robotyczne i porty dokujące. Nie jest przeznaczona do stałego zamieszkania, ale będzie mogła pomieścić 4-osobowe załogi przez okres od jednego do trzech miesięcy. Zdobycie nowych doświadczeń na Księżycu ma przygotować NASA do wysłania pierwszych ludzi na Marsa od 2030 roku, a stacja Gateway może odegrać w tym procesie kluczową rolę.

Badania nad kolonizacją Księżyca

Wraz z obecnymi projektami Thales Alenia Space została również wybrana do opracowania zaawansowanych rozwiązań zapewniających stałą obecność człowieka na Księżycu. Jednym z tych projektów jest EL3, czyli duży europejski lądownik księżycowy (EL3). Stanowi on niezależną część międzynarodowych działań związanych z eksploracją Księżyca i jest wszechstronnym systemem zaprojektowanym do obsługi różnych misji. Ma on zapewnić obsługę ładunków i logistykę misji księżycowych kierowanych przez NASA w ramach programu Artemis oraz wspierać misję europejską, której celem jest zbadanie południowego bieguna Księżyca za pomocą zrobotyzowanego laboratorium, znajdującego się na służącym do pobierania próbek łaziku.

Źródło zdjęć: Thales Alenia Space

Źródło tekstu: Thales Alenia Space