Ta planeta nie powinna istnieć. Problem trzech ciał został rozwiązany przez naturę

Oczywiście warto tu podkreślić, że problem ten występuje głównie w układach, gdzie różnica masy poszczególnych elementów układu nie jest tak przytłaczająca. W przypadku Układu Słonecznego, aż 99,8% masy należy do naszej rodzimej gwiazdy . To sprawia, że z perspektywy życia na Ziemi nasz układ jest stabilny, ponieważ wpływ grawitacyjny pozostałych planet jest znacznie mniejszy, od wpływu Słońca.

Problem trzech ciał

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku układu Nu Octantis. Tam mamy dwie gwiazdy o masach wynoszących odpowiednio 1,6 i 0,6 masy Słońca , oraz planetę dwukrotnie masywniejszą od Jowisza . Tym samym masa wszystkich obiektów w układzie jest jak najbardziej odczuwalna. Dodatkowo odległości pomiędzy gwiazdami są stosunkowo niewielkie. Mowa tu o 2,6-krotności odległości Ziemi od Słońca . Mimo to planeta orbitująca między nimi utrzymuje się na stabilnej orbicie wokół większej z gwiazd. Co ciekawe, porusza się ona w przeciwnym kierunku, niż mniejsza gwiazda.

Wyjątkowe okoliczności

Według astronomów to właśnie ten ruch sprawia, że jest ona w stanie stabilnie utrzymać się w tym układzie. Mimo to podkreślają oni, że istnienie tej planety nie byłoby to możliwe, nim mniejsza z gwiazd przeszła do formy białego karła. Dlatego też naukowcy podejrzewają, że sama planeta powstała z materii wyrzuconej w momencie odrzucenia zewnętrznych powłok w momencie przemiany czerwonego olbrzyma w białego karła.