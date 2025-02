Ta maszyna ma odkryć tajemnicę ciemnej materii. Oto wszechwzmacniacz

Jak odkryć ciemną materię?

Założenia eksperymentu są dość proste. Otóż zakłada się, iż ciemna materia oddziałuje z materią klasyczną. Jednak te oddziaływania są tak słabe, że nie jesteśmy w stanie ich wykryć. Urządzenie to ma wzmocnić wszystkie wywołane nimi sygnały do tego stopnia, że staną się one obserwowalne. Jeśli pojawi się jakieś, które nie powinno mieć miejsca przy danej ilości materii, to ma być ono dowodem na to, że jego źródłem pochodzenia jest ciemna materia.