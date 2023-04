Starship nie wyleciał. Wygrały problemy techniczne

Ostatnio pisaliśmy o tym, czym jest Starship i dlaczego jest taki ważny w kontekście przyszłych misji kosmicznych. Rakieta nośna jest największym i najpotężniejszym dotychczas tego typu pojazdem. Starship miał wykonać dzisiaj próbny lot, lecz ten finalnie został odwołany na kilkanaście minut przed startem.

Z początku wszystko wyglądało bardzo obiecująco. Pogoda nad Starbase dopisywała, a procedury tankowania przebiegały bezbłędnie. Pomimo tego zdecydowano o odłożeniu dzisiejszego testu na inny dzień. Jak wskazał Elon Musk w wiadomości na Twitterze, jeden z zaworów ciśnieniowych zamarzł. Nadal była szansa, że start się odbędzie, jeżeli uda się go rozmrozić na czas, lecz finalnie zapadła decyzja o odroczeniu startu.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today