Znaleziono ślady życia w kosmosie. I to tuż obok Ziemi

Fosfina i amoniak – te dwie substancje mają znajdować się na jednej z planet tuż obok Ziemi. Każdy z tych gazów to sugestia wskazująca na możliwość istnienie życia poza naszą rodzima planetą. Ale jest pewien szkopuł.

Dowody na istnienie fosfiny i amoniaku znalazły dwa niezależne od siebie zespoły badawcze. Oba przyjrzały się najbliższej sąsiadce Ziemi, czyli Wenus. Odkrycia te zostały zaprezentowane podczas Narodowego Spotkania Astronomicznego na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii. Niestety jednak te dobre wieści nie są tak dobre jak byśmy tego chcieli.

Ślady z przeszłości

Do tej pory występowanie fosfiny na Wenus było przedmiotem naukowych sporów – wskazuje portal naukawpolsce.pl powołując sie przy okazji na artykuł w “The Guardian”. Ten toksyczny gaz powstaje w środowiskach ubogich w tlen – na Ziemi można go znaleźć chociażby w odchodach pingwinów czy podczas wybuchów wulkanów. Najnowsze doniesienia badaczy z Imperial College London, wraz ze znaleziskiem grupy naukowej Uniwersytetu w Cardiff, który z kolei znaleźli ślady amoniaku, zdecydowanie podnoszą szanse na istnienie życia na Wenus. Przynajmniej w przeszłości.

Obecnie bowiem planeta ta raczej nie nadaje się do zamieszkania. Ciśnienie jest tam aż 90 razy większe niż na powierzchni Ziemi. Za to temperatura potrafi dobić nawet do 450 stopni Celsjusza. Nie zachęcają też chmury kwasu siarkowego, choć jest jeden wyjątek. Na wysokości około 50 kilometrów nad powierzchnią warunki do życia przypominają te z Ziemi, stąd mogłyby tam przetrwać bardzo odporne mikroby.

Czy dziś na Wenus jest życie? Naukowcy są w tej sprawie bardzo ostrożni i zdecydowanie hamują wielkie nadzieje. Są to bowiem dopiero wstępne wyniki, które wymagają kolejnych badań. Pozwalają jednak zupełnie nie wykluczać, że w Układzie Słonecznym nie tylko na Ziemi istnieje życie. Nawet jeśli w bardzo prostej formie mikrobów.

Źródło zdjęć: NASA/JPL

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP